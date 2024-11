AfD blockt drei Adventswochenenden für Bundestagswahlliste

Anfang 2025 soll ein neuer Bundestag gewählt werden. Auch die AfD in Bayern muss deshalb im Dezember ihre Landesliste aufstellen und rechnet offenbar mit einem großen Redebedarf der Mitglieder.

Mit Blick auf die Anfang 2025 anstehende Bundestagswahl will die AfD in Bayern an gleich drei aufeinanderfolgenden Adventswochenenden ihre Wahlliste aufstellen. „Trotz des engen Zeitrahmens wird die AfD Bayern fristgerecht noch in diesem Jahr die Kandidaten für die Neuwahl des Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 aufstellen“, sagte AfD-Landeschef Stephan Protschka.

Konkret hat der Landesverband die drei Wochenenden 7. und 8. Dezember, 14. und 15. Dezember sowie 21. und 22. Dezember für die Aufstellungsversammlung als Termine genannt. Ort ist das Hippodrom im fränkischen Greding. Ob die Termine alle genutzt werden müssen, muss sich aber zeigen. Bei der AfD ziehen sich - anders als bei anderen Parteien - derartige Listenaufstellungen aber gerne sehr in die Länge. In der Vergangenheit erstreckten sich bisweilen Parteiveranstaltungen wegen des besonders großen Diskussions- und Redebedarf über mehrere Wochenenden.

Neuwahl notwendig nach Bruch der Ampelkoalition

Nach dem Bruch der Ampelkoalition im Bund muss der Bundestag vorzeitig neu gewählt werden. Als Termin wird der 23. Februar gehandelt, zunächst muss aber Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Die Bundesregierung hatte ihre Mehrheit im Bundestag verloren, nachdem die FDP aus dem Dreierbündnis ausgeschieden war. Scholz hatte zuvor FDP-Chef Christian Lindner aus dem Amt des Bundesfinanzministers entlassen.

Bei der Bundestagswahl 2021 war die AfD bei 9 Prozent gelandet - deutlich hinter der CSU (31,7 Prozent), der SPD (18 Prozent), den Grünen (14,1 Prozent) und der FDP (10,5 Prozent). Nachdem die Partei seither aber in vielen Bundesländern deutlich bessere Ergebnisse erzielen konnte, erhofft sie sich auch im Freistaat ein besseres Ergebnis. Im Bundestag sitzen derzeit noch elf bayerische AfD-Abgeordnete - nach der Europawahl war Petr Bystron ins Europaparlament gewechselt und damit aus dem Bundestag ausgeschieden.

