Wie es aussieht, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bis zu 620 Millionen Euro in den Sand gesetzt – weil der deutsche Steuerzahler für einen Kredit an das Unternehmen Northvolt geradestehen muss, das, statt eine Batteriefabrik in Schleswig-Holstein zu bauen, Insolvenz angemeldet hat.