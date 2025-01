Ätzende Flüssigkeit in Mülltonne: Müllwerker schwer verletzt

Ein Müllarbeiter kippt eine Mülltonne in das Müllauto, als eine Flüssigkeit über seine Ärmel und Handschuhe fließt. Kurz darauf bringen Sanitäter den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Was ist passiert?

Durch eine ätzende Flüssigkeit in einem Mülleimer ist ein Müllwerker in Tacherting (Landkreis Traunstein) schwer verletzt worden. Die Flüssigkeit sei dem 21-Jährigen beim Entleeren der Tonne über die Jackenärmel und Handschuhe gelaufen, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten den jungen Mann am Mittwoch mit schweren Verätzungen in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zur Folge muss jemand ätzende Lösungsmittelreste im Hausmüll unerlaubt entsorgt haben. Feuerwehrleute reinigten danach die Straße, weil von der Flüssigkeit etwas auf den Boden getropft sei. Das Müllauto musste den Angaben zufolge bei einer Spezialfirma geleert werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Verursacher auf.

