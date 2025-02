Ära zu Ende: Straubing Tigers trennen sich von Trainer Pokel

Die Straubing Tigers trennen sich nach über acht Jahren von ihrem Trainer. Der Sportliche Leiter nennt die Gründe.

Die Ära von Eishockey-Trainer Tom Pokel bei den Straubing Tigers ist zu Ende. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga entschied sich dazu, sich von dem 57-Jährigen zu trennen. Der Amerikaner war seit der Saison 2017/18 Coach der Niederbayern und führte das Team in den vergangenen Jahren zu kontinuierlichen Erfolgen.

Niederlagen-Serie kostete den Job

„Tom hat über 8,5 Jahre hinweg großartige Arbeit für die Straubing Tigers geleistet. Er hat den Club mitgeprägt und einen großen Anteil an unserer Entwicklung. Dennoch sehe ich unsere sportlichen Ziele gefährdet“, sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham. „Die aktuelle Richtung entspricht nicht meinen Vorstellungen und die Entwicklung ist nicht so verlaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Veränderung vorzunehmen.“

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie sind die Playoffs für Straubing in Gefahr. Als Achter haben die Niederbayern nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Elfte Nürnberg. Zur Nachfolge von Pokel machten die Tigers zunächst keine Angaben.

Erfolgreiche Ära geht zu Ende

Pokel bedankte sich in der Mitteilung „für acht tolle Jahre“. „Was für eine Reise! All die schönen Momente, Erinnerungen, Spiele, Erlebnisse und besonders die vielen Freunde in Straubing werde ich nie vergessen“, sagte der Amerikaner. Der Verein kündigte an, Pokel zu einem anderen Zeitpunkt zu verabschieden, „um seine Leistungen noch einmal angemessen zu würdigen“.

Pokel hatte 2017 das Traineramt übernommen und die Straubing Tigers als feste Größe in der DEL etabliert. Unter seiner Führung qualifizierte sich der Club dreimal für die Champions Hockey League und erreichte dort zweimal das Achtelfinale. In der DEL belegten die Straubing Tigers unter seiner Leitung zweimal den dritten Platz in der Hauptrunde und standen regelmäßig in den Playoffs.

