Adventskranz brennt: 89-Jährige gerettet

Eine 89 Jahre alte Frau ist in München von der Feuerwehr gerettet worden, als in ihrer Wohnung ein Adventskranz brannte. Bereits im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses konnten die Einsatzkräfte Brandgeruch wahrnehmen, wie die Feuerwehr mitteilte. Da die 89-Jährige am Dienstagabend die Tür nicht öffnete, musste die Feuerwehr sich gewaltsam Zutritt verschaffen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Adventskranz auf dem Tisch.

Die Seniorin wurde aus der leicht verrauchten Wohnung gerettet, der Tisch mit dem Adventskranz ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Die 89-Jährige wurde von einem Notarzt untersucht und durfte wieder in ihre Wohnung zurückkehren, nachdem diese per Hochleistungslüfter entraucht worden war.

© dpa-infocom, dpa:240103-99-475386/2