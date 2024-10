Adele und Coldplay bringen München Tourismusrekord

Adele in München - Adele und Coldplay: Die Konzerte bescherten Münchens Tourismus Rekordzahlen. - Foto: Uwe Lein/dpa

Die Stars waren aus Großbritannien, viele Besucher auch. Die Münchner Konzerte der Band Coldplay und der Sängerin Adele zogen im August eine Art internationaler Reisewelle nach sich.

Eine Serie von Großkonzerten der britischen Sängerin Adele und der ebenfalls im Vereinigten Königreich beheimateten Band Coldplay hat München im August einen Tourismusrekord gebracht. Hotels und sonstige Beherbergungsbetriebe der Landeshauptstadt haben für diesen Monat 2,1 Millionen Übernachtungen gemeldet, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das war fast ein Fünftel mehr als im August 2023 und so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1912.

Unter den Besuchern waren auch viele Briten, Niederländer und Skandinavier - die Übernachtungszahlen aus diesen Ländern schossen um jeweils mehrere Zehntausend in die Höhe. Adele hatte in München zehn Konzerte in einer eigens aufgebauten provisorischen Arena gegeben, Coldplay spielte dreimal im ausverkauften Olympiastadion.

