Adele-Haribo, Adele-World, Adele-Arena: Kuriositäten und Fakten rund um die Münchner Konzerte

Es war wohl eine der Nachrichten des Jahres: Superstar Adele kommt für zehn Konzerte nach München. Es ist das erste Mal seit 2016, dass die Sängerin auf dem europäischen Festland auftritt. Die Veranstaltungsreihe und das Drumherum werden ein Event der Superlative – und mit so mancher Kuriosität. Ein Überblick.









München wird im Sommer 2024 zur Pilgerstätte der Adele-Fans. Der britische Popstar lädt zum Konzert – und die Fans lassen sich nicht lange bitten. Millionen Begeisterte registrierten sich innerhalb kürzester Zeit, um Tickets zu ergattern. 79 Euro kosten laut Veranstalter die günstigsten Tickets, 430 die teuersten. Die ursprünglich acht geplanten Konzerte wurden um zwei weitere aufgestockt. Und umso näher der Beginn der Veranstaltungsreihe (ab 2. August) rückt, wird immer deutlicher: Vielleicht nicht alles, aber sehr vieles wird im Vergleich zu anderen Konzerten anders sein.



Es wird kein „normaler“ Konzertbesuch für die Zuschauer werden. Die Oscar-, Golden Globe- und sechzehnfache Grammy-Gewinnerin bietet ihren Fans Gigantisches, wird so manche Grenze sprengen.





Eigens errichtete Arena





Die zehn Open-Air-Konzerte wird Adele auf dem Gelände der Messe München geben – in einer maßgeschneiderten Arena, die eigens für sie errichtet wurde. Mit fünf Eingängen. Ursprünglich war von 80.000 Zuschauern pro Show die Rede. Diese Zahl wurde jedoch aus Sicherheitsgründen nach unten korrigiert – auf 75.000 pro Show. Was Adele laut ihrem Manager Jonathan Dickins wichtig war: „Dass die Bühne wie ein Amphitheater gebaut ist, in dem man auch auf den günstigsten Plätzen eine tolle Sicht hat.“





Regendurchlässiger Asphalt





Damit die Zuschauer nicht im Regen stehen, wurde die Arena speziell ausgestattet: mit 75.000 Quadratmeter regendurchlässigem Asphalt. Laut Veranstalter soll dieser im Nachgang recycelt werden.





93 Meter langer Catwalk





Die Arena wird mit einem 93 Meter langen Catwalk ausgestattet sein – zwischen der Hauptbühne und der kleineren Bühne im Stehpublikum. Um den Fans ein besonderes Erlebnis zu bieten.





Größte Outdoor-Leinwand aller Zeiten





Die Veranstalter betonen die Bedeutung des großen Konzertprojekts. Sie wollen einen Weltrekord brechen und mit der größten Outdoor-Leinwand aller Zeiten ins Guinness-Buch kommen. 220 Meter lang soll sie sein.





Adele-World





Rund um die Bühne herum gibt es eine Adele-Erlebniswelt, die „Adele-World“. Sie lädt zu einem Erlebnis ein, „das Entertainment, Spaß und kulinarische Höhepunkte beinhaltet“, heißt es in einem Informationsblatt, dass Konzertbesucher vorab zugeschickt wurde. Bereits ab 15.30 Uhr können die Zuschauer am Konzerttag die Adele-World besuchen, ehe sich um 17 Uhr die Tore zur Arena öffnen und die Show um 19.30 Uhr beginnt.



Der themenorientierte Gastro-Park im Freien biete verschiedene Optionen und Überraschungen, heißt es im Infoblatt. Zum Beispiel eine „I drink wine“-Bar und „einen typischen bayerischen Biergarten mit Live-Entertainment“. Aber auch zahlreiche Speisen und Getränke, ein historisches Karussell und ein Riesenrad dürfen nicht fehlen. Zitate aus Adele-Songs werden sich hier überall wiederfinden. Nach dem Konzert – bis Mitternacht – können Konzertbesucher hier verweilen.





Pop-Up-Pub und eigens entworfene Cocktails





In der „Adele-World“ wird es ein englisches Pop-Up-Pub geben. Auch eigens entworfene Cocktails und Adeles Lieblingsdrink werden serviert. Welcher das ist, soll vorerst ein Geheimnis bleiben.





Eigene Haribo-Sorte





Haribo hat für die Sängerin eine eigene Sorte entworfen. „Haribo loves Adele“ heißt es auf der Verpackung der Herz-Edition. Ebenso sind dort die Lyrics “[for] someone like you” sowie der Hinweis der Dauershow in München zu lesen. Erhältlich ist die Süßigkeit laut Adele an allen Merch-Ständen in München.











WhatsApp-Kanal





Dem Zufall wird nichts überlassen. Damit die Besucher am Veranstaltungstag bestens informiert sind, gibt es einen WhatsApp-Kanal – für jede einzelne Show individuell gestaltet.





Luxusunterkunft für Adele und ihre Familie





Wie mehrere Medien berichten, wird Adele in der Münchner Innenstadt im 5-Sterne-Rosewood-Hotel residieren. Hier wohnt die Sängerin angeblich mit ihrer Familie auf einer ganzen Etage mit mehreren Zimmern und Bädern. Kosten soll die Unterkunft laut Medienberichten 30.000 Euro pro Nacht – ohne Frühstück. Dass Adele mit ihrer ganzen Familie nach München kommt und die kompletten vier Wochen bleibt, bestätigte ihr Manager Jonathan Dickins Mitte Juli auf einer Pressekonferenz in München.





Goldgrube für München





Die Stadt München, die sich nicht finanziell an den Kosten im dreistelligen Millionenbereich beteiligt, verspricht sich von der Konzertreihe eine Goldgrube. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner geht von 566 Millionen Euro aus, die Adeles Shows der Stadt bringen - durch Einnahmen in der Gastronomie, in Hotels, aber auch durch die Miete des Messegeländes.









„Das ist alles ein bisschen sehr aufregend“, schwärmte die Sängerin kürzlich bei einem kurzen Besuch auf der Baustelle in München. Selbst für „Rock am Ring“-Chef Lieberberg habe das Ganze bislang unbekannte Dimensionen, sagte er. Es sei in Deutschland und Europa einzigartig, vielleicht sogar in der Welt.

− mgb/dpa