ADAC Luftrettung will Berg- und Wassereinsätze trainieren

In den nächsten zwei Wochen stehen für die Luftretter Windentrainings an. Wo genau sind die Einsätze in und um München geplant?

Die ADAC Luftrettung will in den kommenden zwei Wochen mit zwei Hubschraubern Einsätze mit einer Winde in München und in den Alpen üben. Dabei sollen die Retter zur Unglücksstelle abgeseilt werden, wie die ADAC Stiftung mitteilte. Geplant sind demnach Berg-, Höhen- und Wasserrettungen.

In der ersten Woche sollen die Übungen mit „Christoph 1“ im Ski- und Wandergebiet Sudelfeld, im Münchner Olympiapark und am Langwieder See stattfinden. In der darauffolgenden Woche stehen dann mit „Christoph Murnau“ Rettungen in den Alpen am Wetterstein und am Walchensee an, wie es weiter heißt.

Zweimal im Jahr finden nach Angaben der ADAC Stiftung solche Übungen statt.

