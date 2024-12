Achtjährige angefahren und verletzt – Fahrer flüchtet

In Neuburg an der Donau wird ein Mädchen von einem Auto angefahren und verletzt. Doch anstatt sich um die Verletzte zu kümmern, fährt der Fahrer laut Polizei einfach weiter.

Ein Mädchen ist im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrer anschließend weiter, ohne anzuhalten. Die achtjährige Schülerin kam verletzt in ein Krankenhaus.

Das Mädchen war am Mittwochmorgen dabei, die Straße bei Grün zu überqueren, als das Auto sie beim Abbiegen am Fuß streifte. Das Kind erlitt Schmerzen am Bein und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Fahrer ist weiter unfallflüchtig.

