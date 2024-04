Acht Verletzte bei Zusammenstoß von drei Autos nahe München

Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Marcus Brandt/dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Schäftlarn (Landkreis München) sind acht Menschen, darunter mehrere Kinder, leicht verletzt worden. Eine 20-Jährige war am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie wollte demnach mit ihrem Wagen auf den Autobahnzubringer zur A95 einbiegen.

Durch den Zusammenstoß geriet ihr Wagen ins Schleudern und kollidierte mit dem Auto einer 62-Jährigen. In den Autos saßen noch vier Kinder im Alter von drei, fünf und sieben Jahren sowie zwei weitere Erwachsene. Insgesamt acht Insassen wurden mit leichten Verletzungen per Hubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

