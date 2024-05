Acht Neue in Bayerns Startelf bei Tuchels Heimabschied

Der FC Bayern München tritt im letzten Heimspiel von Trainer Thomas Tuchel mit einer auf acht Positionen veränderten Startelf im Vergleich zum Halbfinal-Aus in der Champions League an. Nur Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic beginnen am Sonntag in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg wie beim 1:2 am vergangenen Mittwoch bei Real Madrid.

Die Bayern, die mit einem Unentschieden oder einem Sieg in der Allianz Arena den VfB Stuttgart wieder vom zweiten Tabellenplatz verdrängen können, haben zahlreiche Ausfälle in der Offensive zu verkraften. Neben Torjäger Harry Kane fallen auch die Nationalspieler Jamal Musiala, Leroy Sané und Serge Gnabry angeschlagen oder verletzt aus. Zudem fehlt kurzfristig der erkrankte Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting. Für die Wolfsburger könnte sich mit dem ersten Sieg überhaupt in München und dann 40 Punkten plötzlich noch eine Chance auf einen Startplatz in Europa eröffnen.

