Acht Meter hohe Wassersäule: Lkw fährt Hydrant um – der wird zum Springbrunnen

Ein defekter Hydrant wurde am bislang heißesten Tag des Jahres in München gewissermaßen zum Springbrunnen – und hat eine acht Meter hohe Wasserfontäne verursacht.









Anwohner meldeten sich beim Notruf, dass eine größere Wassersäule aus dem Boden spritze und dabei schon die Straße unter Wasser stehe. „Beim Eintreffen des Einsatzfahrzeuges wurden die Kräfte durch eine eindrucksvolle, etwa acht Meter hohe Wasserfontäne begrüßt“, so die Berufsfeuerwehr München in einer Pressemitteilung.



Nach einer kurzen Lageeinschätzung stellte sich heraus, dass sich an der Stelle ein Unterflurhydrant befindet und das aufgestellte Standrohr von einem Lkw abgefahren worden war. Daher konnten die Einsatzkräfte den Wasseraustritt durch Zudrehen der Absperreinrichtung beenden.





Eine unerwartete Dusche bekamen Einsatzkräfte der #Feuerwehr#München , da das Standrohr eines Unterflurhydranten abgefahren wurde und sie den Wasseraustritt stoppten. #Abkühlung Ganzer Bericht: https://t.co/YjMZvr0qjX#wirfuerMuenchenpic.twitter.com/M86UKenOp8 — Feuerwehr München (@BFMuenchen) June 23, 2023





Allerdings mussten dabei einige Kollegen in den „Springbrunnen“ und unmittelbar neben dem Wasseraustritt den Schieber schließen. „Dabei wurden die Feuerwehrleute zwar klitschnass, aber bei den gestrigen Temperaturen war dies eine zu verkraftende Auswirkung“, so die Feuerwehr.



Die Einsatzstelle wurde dann an die Stadtwerke übergeben. Diese müssen den Unterflurhydranten auf etwaige Beschädigungen überprüfen.

