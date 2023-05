Feuerwehr - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. - Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach einem Wohnungsbrand im schwäbischen Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) sind am Sonntag acht Menschen mit Rauchvergiftungen kurzzeitig im Krankenhaus behandelt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag konnten die Verletzten und Anwohner im Anschluss an die Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:230515-99-701149/2