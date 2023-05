Abwehrspielerin Rall verlängert beim FC Bayern

Maximiliane Rall - Bayerns Maximiliane Rall (r) in Aktion. - Foto: Kolbert-Press/Gamel/dpa

Abwehrspielerin Maximiliane Rall wird auch in der kommenden Saison für den FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga auflaufen. Die 29-Jährige hat ihren Vertrag bis 2024 verlängert, wie der Tabellenführer am Samstag mitteilte. Am Sonntag könnte Rall mit den Bayern-Frauen deutscher Meister werden. Am letzten Spieltag empfangen die Münchnerinnen den Tabellenletzten Turbine Potsdam.

Rall war vor zwei Jahren von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt. Sie kommt auf 57 Einsätze und erzielte 19 Tore. «Ich freue mich, dass ich noch ein Jahr hier sein kann. Ich fühle mich total wohl in der Mannschaft. Der FC Bayern hat ambitionierte Ziele und ein sehr gutes Team, für das ich weiterhin mein Bestes geben werde», äußerte Rall.

© dpa-infocom, dpa:230527-99-845352/2