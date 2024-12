Abstimmung über „Abriss des Jahres“: Auf der Liste stehen auch ein Atomkraftwerk und eine Ingolstädter Kirche

Kirchen, historische Gasthöfe, Wohn- und Handwerkerhäuser: Der Landesverein für Heimatpflege sammelt Beispiele verlorener Baukultur. Die Abstimmung über den „Abriss des Jahres“ beginnt. Auch auf der Liste: die im Januar profanierte Ingolstädter Kirche St. Monika. Hier hat der Abriss vor kurzem mit der Entkernung des Gebäudes begonnen.



Das Ende des 1986 erbauten kleinen Gotteshauses in Ingolstadt führte im Vorfeld zu vielen Diskussionen, streckenweise emotional geführt. Die Kirchenstiftung übergab das Grundstück in Erbpacht an die städtische Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, um die Sanierung der Hauptkirche der Pfarrei, St. Augustin, zu finanzieren. Rückläufige Besucherzahlen und hohe Sanierungskosten führten zur Entscheidung. Auf dem Gelände sollen Sozialwohnungen entstehen – mit dem entsprechenden Umfeld.



Wie die Kirche St. Monika verschwinden jedes Jahr historische Gebäude, die Städte und Landschaften geprägt haben. Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege lässt die Öffentlichkeit nun über den bedauernswertesten Abriss des Jahres abstimmen. Zur Wahl stehen neben dem Gotteshaus elf weitere Gebäude, die 2024 in Bayern abgerissen wurden oder deren Abriss begonnen hat – darunter auch die Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks Grafenrheinfeld bei Schweinfurt. Die Abstimmung läuft seit Freitag auf der Webseite des Vereins, sie dauert bis 9. Januar. Danach soll das Ergebnis verkündet werden.





Heimatpflegern geht es darum, Vorhandenes sinnvoll zu nutzen





„Wir haben in Bayern so viele geniale Architektinnen und Architekten. Sie hätten bestimmt tolle Ideen, wie man zum Beispiel prägende Teile des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld neu, kreativ und sinnvoll nutzen kann und sie als Industriedenkmal und als geschichtliches Zeugnis eines vergehenden Energiezeitalters erhalten werden können“, sagt Geschäftsführer Rudolf Neumaier. „Allein für Kultur und Sport böten sich viele Möglichkeiten, man denke an Kletterhallen oder Clubs.“ Den Heimatpflegern gehe es darum, jeden Abriss zunächst infrage zu stellen und Vorhandenes sinnvoll zu nutzen.



Neben Grafenrheinfeld stehen aus Sicht des Vereins weitere Abrisse stellvertretend für den Umgang mit bayerischer Baukultur. In Planegg etwa fiel mit der Alten Schlosswirtschaft ein historisches Gebäude aus dem 16./17. Jahrhundert. „Ein trauriges Muster-Beispiel für schmählichen Umgang mit einem Gebäude, das nicht nur das Ortsbild geprägt hat, sondern als Wirtshaus und somit als Zentrum sozialer Begegnung auch den Ort selbst“, kommentiert Neumaier.





„Abriss die fantasieloseste Lösung“





„Abriss ist immer die fantasieloseste Lösung. Und es ist pure Energieverschwendung, nämlich die Vernichtung von grauer Energie“, sagt Neumaier. Außerdem gehe Baukultur verloren, die „das Gesicht unserer Orte und unseres Landes ausmacht“.



Der Bürgermeister von Grafenrheinfeld, Christian Keller (CSU), geboren 1979, kannte die Gemeinde gar nicht ohne die markanten Kühltürme des Atomkraftwerks – wie viele andere auch. Er sagte im Sommer zum Abriss: „Die Zwillinge waren für mich und sicherlich auch für viele Menschen aus der Region immer auch ein optischer Ankerpunkt.“





Weitere Beispiele verlorener Baukultur





Schlosswirtschaft Planegg (Kreis München): Die Alte Schlosswirtschaft in Planegg, ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem 16./17. Jahrhundert, wurde nach jahrzehntelangem Verfall und behördlichen Streitigkeiten im Januar abgerissen. Die Sanierung galt als wirtschaftlich unzumutbar, trotz Fördermitteln und Einwänden von Denkmalpflege und Bürgerinitiativen. Ein Teileinsturz 2023 beschleunigte die Abrissentscheidung aus Sicherheitsgründen.



Alte Post in Bad Tölz: Das Landesamt für Denkmalpflege zeigte sich „mit großer Irritation“ über den Abriss des 1929 erbauten Postgebäudes in Bad Tölz, das im Stil der Postbauschule entworfen wurde. Der Eigentümer hatte einen geplanten zweiten Termin zur Prüfung auf Denkmalwürdigkeit durch einen schnellen Abriss vorweggenommen. Der Abriss dieses bedeutsamen Gebäudes aus der frühen Moderne bleibt unerklärlich, insbesondere da es später „kritisch rekonstruiert“ werden soll.



Wagnergasse 2 in Landshut: Das historische Gebäude in der Wagnergasse 2 in Landshut, ein Renaissancebau aus dem 16./17. Jahrhundert, wurde im Januar abgerissen. Nach Jahrzehnten des Verfalls galt es als einsturzgefährdet, was eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellte. Nachbarn und Experten bedauerten den Verlust, da das Gebäude Jahrhunderte unbeschadet überstanden hatte. Der Abriss schafft Platz für einen Neubau, wodurch Landshut einen weiteren Teil seiner historischen Architektur verliert.



Handwerkerhaus in Bad Birnbach: Im November 2024 wurde in Bad Birnbach das letzte verbliebene historische Handwerkerhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert abgerissen. Es wurde zerstört, da es als wirtschaftlich unrentabel galt, es zu sanieren. Das Landratsamt erlaubte den Abriss – ohne den zuständigen Heimatpfleger anzuhören. Die Regierung von Niederbayern stellte daher „die Rechtswidrigkeit der Abrissgenehmigung“ fest.



Sandsteinhaus in Ottensoos (Landkreis Nürnberger Land): Der Abriss des Sandsteinhauses in Ottensoos sorgte für Diskussionen. Das Grundstück befindet sich seit über 150 Jahren in Familienbesitz. Das Haus, das 1860 erbaut wurde, war in einem schlechten Zustand und wurde seit den 1970er Jahren nicht mehr umfangreich saniert. Die Gemeinde Ottensoos verteidigt die Entscheidung des Gemeinderats, die Genehmigung für einen Neubau zu erteilen. Denn das Gebäude war nicht denkmalgeschützt. Einem Abriss stand damit rechtlich nichts entgegen.



Alte Kellerwirtschaft, Schwandorf-Fronberg: Die Kellerwirtschaft in Schwandorf-Fronberg, die es seit dem 19. Jahrhundert gab und ursprünglich zur Bierlagerung der Hofmark-Brauerei diente, wurde 2006 als Gasthaus geschlossen und verfiel danach zunehmend. Mitte Januar begann der Abriss des Gebäudes, das nicht unter Denkmalschutz stand. Der Keller blieb erhalten, wird in Zukunft aber rein privat genutzt. Auf dem Grundstück sollen nun Mehrfamilienhäuser gebaut werden.





Aktion erstmals 2022 ins Leben gerufen





Die Aktion „Abriss des Jahres“ hatte der Landesverein für Heimatpflege 2022 ins Leben gerufen. Damals gewann die Radrennbahn in Nürnberg den Negativpreis, im vergangenen Jahr war es ein Fachwerkhaus in Bayreuth-Rödensdorf. „Politologen halten es für die derzeit wichtigste Aufgabe der Politik, bei den Menschen Heimatgefühle zu erzeugen“, sagt Neumaier. „Welche Rolle die Baukultur dabei spielt, unterschätzen viele Politiker gerade auf kommunaler Ebene.“

