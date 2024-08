Abschnitt der Autobahn 6 wegen Bauarbeiten nachts gesperrt

Reisende auf der A6 bei Schwabach müssen sich an zwei Nächten im August auf eine nächtliche Sperrung einstellen. Grund sind Bauarbeiten.

Ein Abschnitt der Autobahn 6 in Mittelfranken wird in den kommenden Tagen wegen Bauarbeiten an zwei Nächten voll gesperrt. Betroffen sei der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Neuendettelsau und Schwabach-West, teilte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes mit.

Die erste Sperrung steht demnach an diesem Samstag (10. August) von etwa 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr am Sonntag an, die zweite Sperrung am darauffolgenden Samstag (17. August) von etwa 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr am Folgetag.

Grund für die Sperrungen sind den Angaben zufolge Arbeiten an Überführungsbauwerken der Autobahn. So sollen in den beiden Nächten Brücken-Fertigteile angebracht werden, damit die Autobahn voraussichtlich ab Ende 2024 dort wieder überquert werden kann.

Die Verkehrsteilnehmer sollen während der Sperrung bereits überregional durch Schilder auf der A3, A7 und A9 darauf hingewiesen werden. Im nahen Umfeld der A6 erfolge

eine Ausleitung über die Anschlussstelle Schwabach-West und die bestehende Bedarfsumleitung U60 zur Anschlussstelle Neuendettelsau. In Gegenrichtung werde der Verkehr über dieselbe Strecke als Umleitung U13 geleitet.

