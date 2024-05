Abschnitt der A7 voll gesperrt: Brückenteil wird gesprengt

Pendler und Reisende müssen auf der Autobahn 7 am Donnerstagmorgen mehr Zeit mitbringen. Weil ein Brückenteil gesprengt wird, ist die Fahrbahn bei Werneck in beiden Richtungen gesperrt.

Wegen der Sprengung eines Brückenteils wird die Autobahn 7 bei Werneck in Unterfranken am Donnerstag ab 8.30 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Schweinfurt/Werneck und der Anschlussstelle Gramschatzer Wald, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH mitteilte. Voraussichtlich ab 9.30 Uhr soll der Verkehr auf diesem Abschnitt wieder rollen. Bis dahin besteht demnach eine Umleitung.

Mit der Sprengung an der Talbrücke Stettbach soll die Fahrbahn in Richtung Fulda im Zuge der Erneuerung abgebrochen werden. Der Bereich um die Sprengung werde in einem Radius von 300 Metern abgesperrt und von Polizei und Feuerwehr abgesichert, hieß es.

Die rund 240 Meter lange Autobahnbrücke aus dem Jahr 1966 soll bis zum Sommer 2025 erneuert werden. In einem ersten Schritt wurde ab Herbst 2021 die Fahrtrichtung Würzburg erneuert. Nun folgt die Fahrtrichtung Fulda. Die Baukosten betragen demnach 27 Millionen Euro.

