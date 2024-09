Abschleppseil über Straße gespannt: Motorradfahrer stürzt

Eigentlich wollte ein Mann nur beim Abschleppen helfen - verursacht dadurch laut Polizei aber einen Unfall, mit einem schwer verletzten Kradfahrer. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn.

Ein Motorradfahrer ist in Burghausen (Landkreis Altötting) über ein auf der Straße gespanntes Abschleppseil gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Mann habe am Montagabend beim Abschleppen eines Autos helfen wollen und dazu von seinem Wagen aus das Seil über die Fahrbahn gespannt, teilte die Polizei mit. Das übersah ein herannahender Motorradfahrer. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Den Mann mit dem Abschleppseil erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren.

