Abschied und Neubeginn: Landesbischof Kopp tritt Amt an

Die Wahl war eine tagelange Zitterpartie - doch nun kann Christian Kopp das Amt des bayerischen evangelischen Landesbischofs offiziell antreten. Die Herausforderungen sind groß.

Bei einem Gottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche tritt der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp sein Amt offiziell an. Am Sonntag (10.00 Uhr) wird zugleich Heinrich Bedford-Strohm verabschiedet, der die Landeskirche in den vergangenen zwölf Jahren geleitet hatte.

Dabei sein in Nürnberg wird auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus. Bei einem Empfang nach dem Gottesdienst wollen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Erzbischof von München-Freising, Kardinal Reinhard Marx, dem neuen Landesbischof gratulieren.

Der 59-Jährige arbeitete bisher als Regionalbischof von München und Oberbayern. Ende März war er von der Landessynode zum Landesbischof gewählt worden - die Wahl geriet jedoch zur tagelangen Zitterpartie. Tagelang war unklar, wer gewinnt, der siebte Wahlgang ging schließlich zugunsten Kopps aus.

Rund 2,14 Millionen Mitglieder hat die Landeskirche; Bayern ist stark katholisch geprägt, doch vor allem in Franken gibt es auch bedeutsame protestantische Zentren. Seit Jahren jedoch sind die Austrittszahlen in beiden großen Kirchen hoch. Das hat finanzielle Auswirkungen, weil die Steuereinnahmen sinken. „Wir müssen uns jetzt genau überlegen, wo investieren wir in Zukunft noch und in welchen Bereichen sind wir in Zukunft nicht mehr so stark, obwohl da gute und wichtige Arbeit geleistet wurde“, sagte Kopp der dpa. „Aber wir haben eben nicht mehr die Möglichkeiten, alles weiterzuführen, was in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist. Da sind wir seit mehreren Jahren in intensiven Beratungsprozessen.“

