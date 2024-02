Abgerissene Skibox: Stundenlange Vollsperrung auf A8

Eine abgerissene Skibox hat für eine stundenlange Vollsperrung auf der Autobahn 8 in Oberbayern gesorgt. Wegen eines technischen Defekts soll die Box während der Fahrt abgefallen sein, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Autos konnten in der Nacht auf Samstag der Box bei Weyarn (Landkreis Miesbach) nicht mehr ausweichen und fuhren darüber. An zwei Fahrzeugen entstanden Risse an den Ölwannen, wodurch große Mengen Öl auf der Fahrbahn verteilt wurden. Rund fünf Stunden lang wurde die A8 in Richtung Salzburg zur Reinigung voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240217-99-25078/3