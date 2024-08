Abbrechender Ast verletzt Frau im Englischen Garten schwer

Die Sonne scheint, der Englische Garten in München lädt zum Flanieren ein. Doch dann bricht am Sonntag ein mächtiger Ast von einem Baum.

Im Englischen Garten in München ist ein großer, dicker Ast eines Baums ohne Vorzeichen abgebrochen und auf zwei Menschen gefallen. „Die eine Person konnte sich selbst darunter befreien, bei der anderen haben Passanten geholfen, indem sie den Ast anhoben“, schilderte ein Sprecher der Feuerwehr den Vorfall.

Eine 27 Jahre alte Frau wurde vom Ast getroffen und zunächst schwer verletzt stationär im Krankenhaus behandelt, wie ein Polizeisprecher der Deutsche Presse-Agentur berichtete. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt und stand unter Schock. Dem Sprecher war nicht bekannt, ob es sich hierbei um den zweiten vom Ast getroffenen Menschen handelte.

Aufgrund der vielen Menschen in dem beliebten Park war zunächst ein großes Aufgebot an Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr angerückt. Auch ein Rettungshubschrauber stand zur Verfügung, wurde aber nicht benötigt. Die Ersthelfer wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Bei dem Ast handelte es sich um ein sehr mächtiges Exemplar von einem großen alten Baum. Die Feuerwehr soll laut dem Polizeisprecher klären, wieso der Ast abgebrochen ist und ihn spätestens in den nächsten Tagen wegräumen.

© dpa-infocom, dpa:240804-930-193954/2