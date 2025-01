A92 nach Unfall mit Schwertransporter komplett gesperrt

Der Fahrer eines Schwertransporters verliert auf der Autobahn 92 die Kontrolle über sein Fahrzeug – und es kommt zum Unfall. Die Strecke ist nun gesperrt.

Nach dem Unfall eines Schwertransporters ist die Autobahn 92 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug war demnach auf der A92 in Richtung Deggendorf zwischen den Anschlussstellen Dingolfing-Mitte und Dingolfing-Ost aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Dabei wurde die Leitplanke laut Polizei komplett beschädigt, Teile der Schutzplanke wurden über beide Fahrstreifen verteilt.

Die Unfallstelle ist derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung München wird an der Anschlussstelle Dingolfing-Ost, der Verkehr in Fahrtrichtung Deggendorf an der Anschlussstelle Dingolfing-Mitte ausgeleitet. Die Sperrung wird für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden andauern.

