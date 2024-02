A9: Auffahrunfall löst weitere Auffahrunfälle aus

Auf der Überholspur der A9 ist es am Freitagnachmittag an der Anschlussstelle Denkendorf zu drei Auffahrunfällen in Serie gekommen. Wie das Polizeipräsidium in Ingolstadt am Samstag mitteilte, war zunächst eine Autofahrerin in ein vorausfahrendes Auto gefahren, das verkehrsbedingt bremsen musste. Kurz darauf und nur etwa 100 Meter hinter der ersten Unfallstelle fuhr ein Mann auf ein vor ihm bremsendes Auto. Kurz danach und ebenfalls etwa 100 Meter dahinter fuhr ein Mann ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen in das vor ihm fahrende Fahrzeug. Ein dahinter folgender Autofahrer schrammte bei einem Ausweichmanöver das Heck des letzten Autos. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme wurden zwei Fahrbahnen eine halbe Stunde lang gesperrt, es kam zu einem drei Kilometer langen Stau.

