A8 wegen brennenden Autos gesperrt

Am Nachmittag wird in Schwaben die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt. Grund ist ein brennender Pkw.

Am Nachmittag war die Autobahn 8 bei Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) in Fahrtrichtung Stuttgart kurzzeitig komplett gesperrt. Grund dafür war ein brennendes Auto. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnte der Fahrer noch rechtzeitig anhalten und aussteigen, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging. Als Brandursache werde ein technischer Defekt vermutet. Die Vollsperrung dauerte dem Sprecher zufolge rund zehn Minuten. Danach wurden zwei der drei Fahrspuren wieder freigegeben.

