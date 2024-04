A3 wird für Reparatur von abgerissener Stromleitung gesperrt

Zur Reparatur einer im März durch einen Bagger abgerissenen Stromleitung wird die A3 in Mittelfranken in der Nacht auf Freitag erneut komplett gesperrt. Zwischen den Ausfahrten Pommersfelden und Höchstadt-Ost werde die Autobahn in beide Richtungen von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr gesperrt, teilte der Netzbetreiber Bayernwerk am Donnerstag mit. Die Leitung sei eine wichtige Verbindung, um Kunden in der Region auch bei einer Störung sicher mit Strom zu versorgen.

Wegen der beschädigten Stromleitung war die A3 im März kurz vor Beginn der Osterferien in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt worden. Ein Bauarbeiter war nach Angaben der Polizei mit seinem 28 Meter hohen Bohrbagger an den Leitungen über der Fahrbahn hängen geblieben. Zwei der vier Leitungskabel wurden den Angaben zufolge dabei abgerissen. Die verbliebenen Kabel wurden ebenfalls beschädigt und drohten, auf die Autobahn zu fallen. Auch ein Tragmast musste laut Bayernwerk gesichert werden, weil er umzustürzen drohte. Verletzt wurde bei dem Betriebsunfall Polizeiangaben zufolge niemand.

