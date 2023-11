A3 Richtung Passau gesperrt: Lkw-Auflieger brennt an Anschlussstelle Regensburg-Ost

Auf der A3 bei Regensburg geriet am Mittwochmorgen ein Lastwagen in Brand – nun sind Spezialisten gefragt. − Foto: Laitinen

Ein Lastwagen hat Mittwochfrüh auf der A3 bei Regensburg Feuer gefangen. Seit Stunden löscht die Feuerwehr, weshalb die A3 ist auf Höhe Regensburg-Ost in Richtung Passau gesperrt bleibt. Ein langer Stau ist die Folge.









Der brennende Lastwagen-Auflieger steht laut der Regensburger Verkehrspolizei unmittelbar vor der Anschlussstelle Regensburg-Ost/Obertraubling. Die Feuerwehr ist seit mehr als drei Stunden im Einsatz. Inzwischen seien die Flammen gelöscht, berichtete die Polizei. Geladen hatte der Lkw offenbar größere Mengen Altkleider.



Das Feuer griff auch auf eine Schilderbrücke über der Fahrbahn über und hat diese womöglich beschädigt. Derzeit sind Spezialisten der Autobahnmeisterei dabei, den Zustand der Schilderbrücke zu begutachten. Erst danach entscheidet sich laut Polizeiangaben, ob und wann die A3 wieder freigegeben werden kann.



Lesen Sie auch: Drei Menschen bei Auffahrunfall auf A93 nahe Regenstauf leicht verletzt



Zuvor hatten Feuerkräfte die Ladung auf der Autobahn verteilt, um sie endgültig ablöschen zu kommen. Dafür war zwischenzeitlich auch ein Bagger auf der Autobahn im Einsatz, wie die Polizei bestätigte. Der zog die Ladung vom Auflieger, was sie bis mindestens 11 Uhr hinziehen sollte. Erst danach könnten Autobahnmeisterin und ein Ingenieur die Schilderbrücke näher prüfen.



Die A3 ist daher (Stand: 11.30 Uhr) auf Höhe Regensburg-Ost in Richtung Passau weiterhin komplett gesperrt. Auch in der Gegenfahrbahn kam es zeitweise zu Behinderungen: Die Fahrbahn musste wegen der massiven Rauchentwicklung auf Höhe der Unfallstelle kurzeitig gesperrt werden. Die Sperre in Richtung Nürnberg ist mittlerweile wieder aufgehoben.Wie lange die Fahrbahn Richtung Passau gesperrt bleiben muss, konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen.





A3: Langer Rückstau nach Lkw-Brand





Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Burgweinting ausgeleitet. Auf der A3 kommt es infolge des Unfalls zu erheblichen Behinderungen. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zu elf Kilometer und zur Anschlussstelle Nittendorf zurück.



Der Fahrer des Lastwagens konnte das Führerhaus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Reifen des Lkw-Aufliegers Feuer gefangen und dadurch den Vollbrand des Aufliegers ausgelöst hatte.

− ba/bli