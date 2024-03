A3 nach Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen gesperrt

Nach einem Unfall mit fünf Lastwagen und einem Auto ist die Autobahn 3 in Richtung Nürnberg komplett gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein Lastwagen zwischen Würzburg/Randersacker und Biebelried am Mittwochnachmittag auf den Lkw davor aufgefahren. In Folge dessen kam es zu einer Kettenreaktion, bei der drei weitere Lastwagen und das Auto beschädigt wurden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Sperrung war nach Angaben der Polizei nötig, weil Benzin und Öl auf die Fahrbahn gelaufen und die Fahrzeuge teilweise nicht mehr fahrbereit waren.

