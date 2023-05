A3: Fahrer aus Bayern fährt auf bremsendes Auto auf

Krankenwagen - Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei Starkregen auf der Autobahn 3 in Rheinland-Pfalz ist ein 50-jähriger Mann aus Bayern auf den Wagen vor ihm aufgefahren. Zwei Personen in diesem Auto wurden am Sonntagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Danach bildete sich ein Stau. Der 50-Jährige blieb unverletzt, wie es weiter hieß. Der Unfall passierte auf Höhe Krunkel im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) im plötzlich einsetzenden heftigen Regen - in Richtung Köln. Der Wagen, der vor dem 50-Jährigen fuhr, hatte deswegen plötzöich abgebremst.

