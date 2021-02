Weniger Verkehr und tödliche Unfälle in Bayern und der Region

−Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa

484 Menschen sind vergangenes Jahr bei Verkehrsunfällen in Bayern ums Leben gekommen. Auch in Niederbayern zeichnet sich ein positiver Trend ab, wie die Unfallstatistik 2020 zeigt.



"Das ist der niedrigste Stand der Zahl der Verkehrstoten seit Beginn der Unfallaufzeichungen vor mehr als 65 Jahren", betonte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Donnerstag in München. Auch die Zahl der Verletzten sei im Vergleich zum Vorjahr um 14,8 Prozent auf 57.179 zurückgegangen.

Herrmann: "Zum großen Teil auf Corona-Beschränkungen zurückzuführen"

"Das ist zu einem großen Teil auf die Corona-Beschränkungen zurückzuführen, denn es waren deutlich weniger Verkehrsteilnehmer auf den Straßen insgesamt einfach unterwegs", erklärte Herrmann. Die Bayerische Polizei verzeichnete im vergangenen Jahr 345 411 Verkehrsunfälle, das sind 17,1 Prozent weniger als 2019.

Für dieses Jahr kündigte das Innenministerium verstärkte Kontrollen an. Die Polizei soll noch mehr die Geschwindigkeit sowie Alkohol, Drogen und Ablenkungen im Verkehr überprüfen. Außerdem soll die Sicherheit für Motorradfahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger erhöht werden.

Unfallstatistik in Niederbayern

Ein Blick auf die Verkehrsunfallstatistik 2020 für den Regierungsbezirk Niederbayern bestätigt den positiven Trend der letzten Jahre. So gingen die Gesamtunfallzahlen für den Regierungsbezirk Niederbayern von 43.406 Unfälle im Jahr 2019 um gut 16 Prozent auf 36.534 Unfälle im Jahr 2020 zurück. Ein Grund hierfür dürfte die im vergangenen Jahr vorherrschende Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen gewesen sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

67 Personen verloren im vergangenen Jahr bei oder in Folge eines Verkehrsunfalles auf Niederbayerns Straßen ihr Leben. Das ist zwar ein Rückgang um etwas mehr als 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (70 getötete Verkehrsteilnehmer im Jahr 2019) und der zweitniedrigste Wert der vergangenen 10 Jahre - "Dennoch ist jeder Verkehrstote einer zu viel!", so Polizeipräsident Manfred Jahn.

Die am stärksten betroffene Gruppe bei den getöteten Verkehrsteilnehmern in Niederbayern war 2020 die der motorisierten Zweiradfahrer. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von motorisierten Zweiradfahrern ging mit insgesamt 813 Verkehrsunfällen zwar um knapp ein Fünftel zurück. Hierbei verloren aber 27 Fahrer ihr Leben - fast doppelt so viel wie 2019.

Elf Unfälle nach verbotenen Rennen

Erfreulich ist laut Polizei ein spürbarer Rückgang der Verkehrsunfälle, die in Zusammenhang mit verbotenen Kraftfahrzeugrennen stehen. Mit elf derartigen Verkehrsunfällen halbierte sich deren Anzahl im Vergleich zum Vorjahr.

"Die Verkehrsunfallstatistik zeigt, dass das Fahren mit nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit - wie schon in den Vorjahren - die Hauptunfallursache bei den Verkehrsunfällen mit schwerverletzten oder getöteten Personen darstellt.", so Polizeipräsident Manfred Jahn. Es sei daher nach wie vor das Ziel der Niederbayerischen Polizei, mit gezielten Präventions- und Kontrollmaßnahmen der Hauptunfallursache wirksam entgegenzuwirken, um dadurch die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer noch weiter zu senken. − dpa/vr