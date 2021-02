Inzidenzwert in Landshut Stadt unter 100, im Landkreis unter 50

−Foto: Landratsamt Landshut

Im Landkreis Landshut ist die 7-Tages-Inzidenz weiter gesunken: 49,4 meldete das Robert-Koch-Institut am Donnerstag. Auch in der Stadt konnte ein Rückgang verzeichnet werden auf 70,8.

Ein leichter Anstieg zeigt sich dagegen in den regionalen Krankenhäusern: 20 positiv getestete Patienten werden auf den Normalstationen isoliert, neun weitere müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Am Donnerstag meldet das Staatliche Gesundheitsamt Landshut 14 Neuinfektionen. Derzeit sind 375 Menschen infiziert. Am Donnerstag wurde ein neuer Todesfall gemeldet – somit sind es 241 Personen, die in Zusammenhang mit der Pandemie verstorben sind.

Über 20.000 Anmeldungen für eine Impfung sind bereits am Impfzentrum des Landkreises Landshut eingegangen – bislang haben rund 4700 Personen mindestens eine Dosis erhalten. Hinzu kommen die Immunisierungen, die durch die regionalen Krankenhäuser selbst erfolgt sind. Die Impfungen in den 18 Altenheimen im Landkreis sind soweit abgeschlossen. Abgesehen von wenigen "Nachzüglern" sind alle Bewohner oder Mitarbeiter, die geimpft werden konnten und wollten, bereits zwei Mal behandelt worden. − pnp