97-Jähriger soll Ehefrau mit Pistole bedroht haben

Ein Mann soll seine Frau im gemeinsamen Haus mit einer Pistole bedroht haben. Später findet die Polizei noch weitere Waffen in dem Einfamilienhaus im niederbayerischen Bad Füssing.

Ein 97-Jähriger soll seine Ehefrau in Bad Füssing (Landkreis Passau) mit einer Pistole bedroht haben und ist deshalb festgenommen worden. Die Frau konnte das Einfamilienhaus nach dem Vorfall am Samstagnachmittag unverletzt verlassen und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Knapp fünf Stunden später nahmen Spezialeinsatzkräfte den Mann widerstandslos fest. Er wurde laut Polizei „aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands“ in einer Fachklinik untergebracht. In seinem Haus fanden die Beamten demnach noch mehrere Schusswaffen und stellten diese sicher. Mögliche Verstöße gegen das Waffengesetz würden geprüft, hieß es.

