94-jähriger Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

Ein 94 Jahre alter Fußgänger ist in Nürnberg beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Senior habe am späten Nachmittag gegen 16.45 Uhr den Fußgängerüberweg in der Rieterstraße benutzt, als er vom Auto einer 64-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit.

Durch die Wucht des Aufpralls habe der Mann so schwere Verletzungen erlitten, dass er nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht worden sei. Die Unfallverursacherin erlitt den Angaben zufolge einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt.

