93-Jährige stirbt nach Feuer in Seniorenheim

Vor zwei Wochen rückte die Polizei zu einem Brand in einem Seniorenheim in Aschaffenburg aus. Eine schwer verletzte Seniorin ist nun gestorben.

Eine 93-Jährige ist in Unterfranken an ihren schweren Verletzungen nach einem Brand in einem Seniorenheim gestorben. Der Brand soll vor zwei Wochen durch eine eingeschaltete Herdplatte in der vierten Etage ausgelöst worden sein, teilte die Polizei mit. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die 93-Jährige schwer verletzt und starb am Freitag im Krankenhaus. Drei weitere Bewohner des Seniorenheims in der Aschaffenburger Innenstadt erlitten laut Polizei Rauchvergiftungen und wurden leicht verletzt. Unklar war einem Polizeisprecher nach zunächst, ob die vierte Etage des Seniorenheims mittlerweile wieder bewohnbar ist. Der Rest der Einrichtungen blieb von dem Brand unberührt.

