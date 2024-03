93-Jährige stirbt nach Autounfall in Oberfranken

Eine 93-Jährige ist am Dienstag nach einem Autounfall in Oberfranken gestorben. Die Frau habe in Marktleuthen (Landkreis Wunsiedel) beim Abbiegen offenbar den Wagen einer 51-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Beim Zusammenstoß der beiden Autos sei die 93-Jährige eingeklemmt worden. Feuerwehrleute hätten die schwer verletzte Seniorin aus ihrem Wagen geborgen. Sie sei später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten zur genauen Unfallursache. Ein Gutachter sollte den Angaben zufolge dabei helfen.

