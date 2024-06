93-Jährige stirbt bei Auffahrunfall

Eine 93 Jahre alte Frau ist als Beifahrerin bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 in Mittelfranken ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 53 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch aus unbekannter Ursache bei Greding (Landkreis Roth) mit seinem Wagen auf das Heck eines Lastwagens auf. Die Seniorin auf dem Beifahrersitz starb. Der Fahrer wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 47 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt keine Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter herangezogen. Die Autobahn war in Richtung Berlin vorübergehend gesperrt.

