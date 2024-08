92-Jähriger nach Badeunfall in Lebensgefahr

Ein 92-Jähriger will in einem Allgäuer See schwimmen. Wenig später sieht ihn ein anderer Badegast regungslos im Wasser treiben. Die Retter reagieren schnell.

Nach einem Badeunfall in einem Allgäuer See schwebt ein 92-Jähriger in Lebensgefahr. Der Mann sei am Montag in Sulzberg (Landkreis Oberallgäu) außerhalb eines markierten Schwimmbereichs ins Wasser gegangen, teilte die Polizei mit. Wenig später habe ein anderer Badegast den 92-Jährigen regungslos im Wasser treiben gesehen.

Mitarbeiter der Badeaufsicht hätten den Mann sofort an Land gebracht und mit Maßnahmen zur Reanimation begonnen. Der 92-Jährige sei bewusstlos, aber lebendig in die Hände des Rettungsdienstes gegeben und in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Dienstag schwebte er laut Polizei aber weiter in Lebensgefahr.

