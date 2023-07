90 Kokain-Päckchen im Körper: Röntgenbild überführt lebensmüden Schmuggler

90 mit Kokain gefüllte Bodypacks hatte ein Mann am Flughafen München in sich. Er kam in Haft. −Foto: Hauptzollamt München

Stolze 90 sogenannte Bodypacks, also Schluckbehältnisse mit Drogen, haben Zöllner am Flughafen München in einem 36-jährigen Mann entdeckt. Der südamerikanische Drogenkurier wurde festgenommen.









Bei der Zollkontrolle am Mittwoch verstrickte sich der Mann, der aus Brasilien nach Großbritannien reisen wollte, in Widersprüche was Reisezweck und -dauer anging. Die Beamten führten daraufhin einen Drogenwischtest durch, der Kokain anzeigte. Da weder am Körper noch im Handgepäck des Kolumbianers Drogen gefunden wurden, musste der Mann im Krankenhaus geröntgt werden.



Lesen Sie auch: Kurioser Vorfall am Flughafen München: Nackte Passagierin (27) beißt Polizisten



„Das Röntgenbild zeigte Fremdkörper auf und bestätigte damit den Verdacht der Zöllner“, so Marie Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts München. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt München übernommen.



Als Bodypacking wird das Verschlucken von Betäubungsmitteln zum Zweck des Transports bezeichnet. Die Drogen werden dabei in speichel- und magensäureresistente Beutel (zum Beispiel Kondome) verpackt. Platzt nur eines dieser Behältnisse im Magen, bedeutet das in den meisten Fällen den sicheren Tod.

− jra