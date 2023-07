89-Jähriger verirrt sich und wird von Polizei geortet

Polizei Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 89-Jähriger hat sich in Mittelfranken mit seinem Auto in einem Wald verwirrt - er musste von der Polizei hinausbegleitet werden. Der Mann wollte am Donnerstagvormittag eine Umleitung bei Petersaurach (Landkreis Ansbach) abkürzen, wie die Polizei mitteilte.

Dabei habe er die Orientierung verloren. Da er nicht mehr allein aus dem Wald herausfand, verständigte er die Beamten.

Die Polizei suchte den 89-Jährigen mit zwei Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber. Rund drei Stunden später konnten sie das Handy des Mannes orten. Die Beamten fanden den Verirrten am Nachmittag wohlauf in seinem Auto und konnten ihn und sein Fahrzeug aus dem Wald begleiten.

