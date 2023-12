89-jähriger Autofahrer verursacht Unfall: Hoher Schaden

Ein 89-Jähriger hat mit seinem Auto in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) durch einen Unfall einen Schaden von etwa 150.000 Euro verursacht. Zuerst sei der Senior am Montag rückwärts gegen eine Garage gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend habe er zu viel Gas gegeben und fuhr unkontrolliert in eine Hecke, touchierte ein Auto und prallte dann gegen eine andere Garage. Das darin geparkte Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Der 89-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

