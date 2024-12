87-Jährige angefahren - schwer verletzt

Rettungswagen - Symbolbild - Sanitäter bringen die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild) - Foto: Nicolas Armer/dpa

Eine Seniorin will eine Straße überqueren. Auf einmal biegt ein Mann mit seinem Auto um die Kurve.

Ein 78 Jahre alter Autofahrer hat beim Abbiegen nach rechts mit seinem Wagen eine Frau angefahren. Die 87-Jährige habe gerade die Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Die Seniorin erlitt demnach durch den Zusammenstoß in München schwere Verletzungen. Sanitäter brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Unfall am Freitag auf.

