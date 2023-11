85 Jahre alte Radlerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Eine Radfahrerin ist im Allgäu nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb die 85-Jährige am Sonntag im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen - vier Tage nach dem Unfall.

Die Frau hatte am 1. November bei Burgberg (Landkreis Oberallgäu) ersten Ermittlungen zufolge ein Auto übersehen, als sie eine Straße überqueren wollte. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 31 Jahre alten Mannes zusammen. Die Seniorin wurde ins Krankenhaus geflogen.

Gegen den Autofahrer wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, da bei ihm ein Alkoholwert von mehr als 0,3 Promille gemessen wurde.

