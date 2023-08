Radweg - Radfahrer fahren auf einem Radweg. - Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein 85 Jahre alter Radfahrer ist nach dem Sturz über eine Verkehrsinsel in Oberbayern gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stieß der Mann am Freitagabend in Traunreut (Landkreis Traunstein) aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Elektrofahrrad gegen die Verkehrsinsel und stürzte. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimation durch Passanten und den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle starb.

