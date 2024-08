84-Jähriger stirbt beim Baden im Chiemsee

Wie so oft ging der Senior zum Baden an den Chiemsee. Nun kehrte er nicht zurück.

Beim Schwimmern im Chiemsee ist ein 84 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er sei wie oft am Morgen aufgebrochen, um bei Gstadt im See zu schwimmen, teilte die Polizei mit. Weil der Senior nicht zurückkehrte, suchten Angehörige nach ihm und fanden am Ufer seine persönlichen Gegenstände. Wasserretter fanden den leblosen Mann am späten Vormittag im Wasser. Der Notarzt konnte nur den Tod des 84-Jährigen feststellen. Alles deute auf einen tragischen Badeunfall hin, hieß es.

