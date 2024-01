Ein Rentner soll in einem Drogeriemarkt in Schweinfurt zwei Vibratoren sowie drei Parfüms gestohlen haben. Der 84-Jährige habe am Donnerstag den Laden samt der Waren im Wert von 80 Euro ohne zu bezahlen verlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als am Ausgang die Diebstahlsicherung Alarm ausgelöst habe, sei der Mann weggerannt. Eine Mitarbeiterin habe ihn gestellt, so die Polizei. Den Rentner erwartet eine Strafanzeige.

