83-Jähriger will Schädlinge bekämpfen: Setzt Garage in Brand

Beim Bekämpfen von Schädlingen in einem Bienenkasten hat ein 83-Jähriger in Mittelfranken seine Garage in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann in dem Gebäude in Ansbach einen Bienenkasten abschwefeln wollen, um eine Schädlingsgefahr zu beseitigen. Dabei hätten sich am Montag die hölzernen Kästen entzündet.

Bei dem erfolglosen Versuch, das Feuer zu löschen, habe der Mann leichte Verbrennungen und eine Rauchvergiftung erlitten. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Schaden an der Garage schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro.

