83-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß in Unterfranken

Nach einem Frontalzusammenstoß auf einer Staatsstraße in Unterfranken ist ein 83-jähriger Autofahrer gestorben. Der Unfall passierte am Freitagnachmittag zwischen Zellingen im Landkreis Main-Spessart und Erlabrunn im Landkreis Würzburg, wie die Polizei mitteilte. Der Senior sei zunächst Schlangenlinien gefahren, zudem sei es zur seitlichen Berührung seines Autos mit einem anderen Fahrzeug gekommen. Dann sei der 83-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zur Kollision mit einem anderen Pkw.

Trotz größter Bemühungen des Notarztes und Rettungsdienstes sei der Mann kurz nach dem Unfall gestorben. Die beiden Insassen des anderen Autos erlitten leichtere Verletzungen und wurden nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße musste nach dem Unfall in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Es werde nun ermittelt, ob ein medizinisches Problem des 83-Jährigen den Unfall ausgelöst habe, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:231208-99-231761/2