83-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt

In einem Haus in der Oberpfalz bricht am Vormittag ein Feuer aus. Ein Bewohner erleidet schwere Verletzungen, der Schaden am Gebäude ist beträchtlich.

Ein 83-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Bewohner mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Mehrere Anrufer hatten am Morgen gemeldet, dass dichter Rauch aus der Erdgeschosswohnung des Hauses aufsteige.

Die Feuerwehr löschte den Brand den Angaben nach schnell. Die betroffene Wohnung war laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 500.000 Euro. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass das Feuer durch einen Defekt an einer Heizdecke entstanden war.

