83-jährige Fußgängerin angefahren und tödlich verletzt

Eine Frau überquert in der Dämmerung die Straße. Ein Autofahrer übersieht sie – und kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Eine 83-jährige Fußgängerin ist in Oberbayern von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau überquerte am Mittwochabend in Ottobrunn (Landkreis München) eine Straße, ohne den vorgesehenen Fußgängerüberweg zu benutzen, wie die Polizei mitteilte. In der Dämmerung wurde sie demnach von einem 70 Jahre alten Autofahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau laut Polizei und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Abend ihren Verletzungen erlag.

© dpa-infocom, dpa:241114-930-288709/1