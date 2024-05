81-Jähriger fällt von Traktor und wird eingeklemmt

Ein 81-Jähriger ist während der Fahrt mit seinem Traktor bewusstlos geworden, von seinem Fahrzeug gefallen und dabei in Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach) schwer verletzt worden. Der Senior sei am Dienstagabend unter dem Traktor eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie lange er dort lag, konnten die Ermittler nicht sagen. Er wurde von der Feuerwehr befreit und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, hieß es. Wieso er bewusstlos geworden war, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240515-99-39137/3