80.000 Euro im Reisekoffer: Geldwäscheverdacht

Bei einer Personenkontrolle in einem Zug in Niederbayern haben Schleierfahnder 80.000 Euro und einen gefälschten Pass sichergestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überprüften Beamte in Vilshofen an der Donau am Samstag eine 29-Jährige und einen 34-Jährigen. Die aus Albanien stammende Frau habe neben ihrem Reisepass einen gefälschten italienischen Pass bei sich gehabt. Im Reisekoffer der beiden habe sich das Bargeld befunden. Weshalb sie diese Menge an Bargeld bei sich hatten, hätten sie nicht plausibel begründen können, so die Polizei. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau habe zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Geldwäsche aufgenommen.

